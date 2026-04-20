Türkiye A Milli takımının da yer alacağı Dünya Kupası’nın Final maçı, 19 Temmuz 2026’da New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda oynanacak ve devre arasında sahada bir şov sergilenecek.

FIFA Başkanı Infantino Dünya Kupası finalinde ilk kez büyük spor organizasyonlarında görülen tarzda bir devre arası şovu düzenleneceğini resmen açıkladı. Dünya Ekonomik Zirvesi sırasında konuşan Infantino, şovun Chris Martin liderliğinde gerçekleştirileceğini ve bunun sıradan bir performans olmayacağını belirtti. Birden fazla konuk sanatçının sahne alacağı organizasyonun, küresel ölçekte büyük bir etkinlik olması planlanıyor.

"Bu sadece tek bir performans olmayacak. Dünyanın en büyüklerinden biri olacak" diyen Infantino, hedefin Dünya Kupası finalini sporun ötesine geçen bir deneyime dönüştürmek olduğunu vurguladı.

DAHA UZUN VE YÜKSEK PRODÜKSİYONLU

2018 FIFA Dünya Kupası Finali öncesinde Moskova’daki Luzhniki Stadyumu’nda Robbie Williams, 2022 FIFA Dünya Kupası Finali’nde ise Lusail’de Ozuna ve Gims gibi sanatçılar performans sergilemişti.

Ancak bu gösteriler daha kısa ve sınırlı kapsamlıydı. Yeni formatla birlikte en büyük fark, devre arasında gerçekleştirilecek, daha uzun süreli, yüksek prodüksiyonlu ve daha merkezi bir şovun sahnelenmesi olacak.

DEVRE ARASI SÜRESİ UZAYACAK

Infantino'nun bu açıklamasının ardından Dünya Kupası finalinin devre arasının kaç dakika olacağı merak edilmeye başlandı. 15 dakikalık devre arasının böylesine büyük bir prodüksiyon için yetersiz olduğu kabul edilirken, sürenin 25 dakikaya çıkarılabileceği kaydedildi.