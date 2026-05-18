Oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu’nun, Yeşilçam’ın tanınan isimlerinden İlyas Salman hakkında ortaya attığı iddia gündem oldu. Kalaycıoğlu, Salman’ın yıllar önce kendisini mezhebi nedeniyle konservatuvar sınavlarına hazırlamadığını öne sürdü.

Bir televizyon programında konuşan Kalaycıoğlu, Ankara Devlet Konservatuvarı sınavlarına hazırlandığı dönemde İlyas Salman’dan yardım istediğini anlattı. Salman’a hemşehri olduklarını söyleyerek destek talebinde bulunduğunu belirten Kalaycıoğlu, ünlü oyuncunun önce mezhebini sorduğunu iddia etti.

Kalaycıoğlu, “Sünni misin?” sorusuna “Evet” yanıtını vermesinin ardından Salman’ın kendisine, “Seninle uğraşamam” dediğini ve başka bir adayı işaret ederek “Bu işe girecek, sen giremezsin” ifadelerini kullandığını ileri sürdü.

Yaşadığı olayı unutamadığını söyleyen Kalaycıoğlu, bu nedenle İlyas Salman’a hakkını helal etmediğini dile getirdi.

İLYAS SALMAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İddiaların sosyal medyada gündem olmasının ardından İlyas Salman’dan da açıklama geldi. Söz konusu yıllarda kendisinin de sektörde yeni olduğunu belirten Salman, hiçbir zaman insan çalıştıran ya da karar verici bir pozisyonda olmadığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Salman, mezhep ayrımcılığı yaptığı yönündeki suçlamaları reddederek şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, hayatı boyunca hiçbir zaman bir işveren konumunda olmadığını ve insan çalıştırmadığını vurgulayan Salman, mezhepçilik suçlamalarına karşı şu ifadeleri kullandı: "Eğer ben insanlara mezheplerini soruyorsam, elli yıldır başkalarına da yapmışımdır. Böyle birkaç kişi daha çıksın desin ki, ‘Evet, İlyas bana da sordu’."