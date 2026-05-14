Pendik ilçesinde bulunan Şehit Olcay Duman İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilere tavsiye edildiği öne sürülen listeye "Okuma kültürünüzü geliştirmek ve ufkunuzu açmak amacıyla hazırlanan bu liste takip edilecek ve fırsat buldukça tahlil edilecektir" notu düşüldü.

Öğrencilere; 'Sefiller - Victor Hugo, Metafizik Nedir? - Martin Heidegger, Mahrem - Elif Şafak, Huzursuzluk - Zülfü Livaneli, Mesaj Kur'an Çevirisi - Edip Yüksel, Allah ile Aldatmak - Yaşar Nuri Öztürk, İslam ve Giyim Kuşam - Zekeriya Beyaz, İslam ve Kadın - Caner Taslaman, Bana Dinden Bahset - Recep İhsan Eliaçık, Cami ve Siyaset - Cemil Kılıç' kitapları önerildi.

SÖZCÜ'YE KONUŞTU: 'KESİNLİKLE REDDEDİYORUZ'

Listenin sonunda ise okul müdürü Nihat Keskin'in imzası yer aldı. Sözcü okul yönetimine ulaştı. Okul Müdürü Nihat Keskin gerekli açıklamayı savcılığa yaptığını belirterek açıklama yapmak istemedi. Müdür yardımcısı ise 'Valilik açığa alınma ile ilgili bir yazı paylaştı ama okulumuza henüz bir belge ulaşmadı. Bunun provakasyon olduğunu düşünüyoruz. O kitaplardan öğretmenlerimizin, idaremizin ve müdürümüzün haberi yok. Kesinlikle bu durumu reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Söz konusu kitapların sosyal medyada bazı gruplar tarafından hedef alınması üzerine, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü İstanbul Valiliği resmi bir basın açıklaması yayımladı. Valilik, söz konusu kitapların resmi makamlarca onaylanmadığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Perşembe günü çeşitli sosyal medya hesaplarından, Pendik İlçesi’nde bulunan bir okulumuzda hazırlandığı ileri sürülen kitap okuma listesi hakkında çeşitli iddialar paylaşılmıştır.

İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan kitap okuma listelerinde, sosyal medya paylaşımlarında adı geçen kitaplar bulunmamaktadır.

Konuyla ilgili görüşülen okul müdürü; söz konusu kitap okuma listesindeki imzanın kendisine ait olmadığını, imzasının taklit edildiğini, kendisin de bu listeden sonradan haberdar olduğunu beyan etmiştir.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, okul müdürü açığa alınmıştır."

OKUL MÜDÜRÜ: 'İMZAM TAKLİT EDİLDİ'

Valilik açıklamasında, tartışmalara konu olan belgede imzası bulunan okul müdürünün savunmasına da yer verildi. Yetkililerle görüşen okul müdürü, listedeki imzanın kendisine ait olmadığını iddia etti. İmzasının taklit edildiğini öne süren müdür, söz konusu okuma listesinden sonradan haberdar olduğunu beyan etti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İstanbul Valiliği, iddiaların aydınlatılması amacıyla soruşturma başlatıldığını ve soruşturmanın ilerleyişi açısından okul müdürünün açığa alındığını kamuoyuna duyurdu.