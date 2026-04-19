Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde iddiaya göre kendisini “şeyh” olarak tanıtan bir köy imamı M.Y., 18 yaşındaki M.Y.'e cinsel istismarda bulundu.

Olay, genç kızın bir polis memuru ile resmi nikah sürecinde yapılan evlilik araştırması sırasında ortaya çıktı. Nikahın iptal edilmesine neden olan süreçte, imam M.Y ile 18 yaşındaki M.Y arasında geçtiği iddia edilen bazı konuşmaların ses kaydı sosyal medyada ve köy sakinleri arasında paylaşıldı.

İmam ile genç kız arasında yapılan konuşmaların ses kaydında, genç kızın yaşadığı süreci anlattığı ve zor durumda olduğunu ifade ettiği belirtiliyor. Genç kız, evlilik sürecinde polis memuru olan nişanlısı tarafından yapılan incelemelerde eski mesajların ortaya çıktığını ve bunun ardından baskı altında kaldığını dile getirdi.

'İSTEMİYORDUM'

Ses kaydında, genç kızın “istemediğini” ve “zorla yapıldığını” söylediği, ayrıca kendisine inanılmayacağından korktuğunu ifade ettiği öne sürülüyor.

'KATLİME NEDEN OLURSUN'

Buna karşılık imamın ise polisin durumu araştırıp araştırmadığını sorduğu ve “Benim üstüme atma, katlime neden olursun” şeklinde ifadeler kullandığı iddia edildi. Kayıtta ayrıca “Sadece mesajlaştığımızı söyle” ve “Bizi kötü etme” gibi sözlerin yer aldığı ileri sürüldü.

'İFTİRA'

Ses kaydının yayılmasının ardından imamın köyde bazı kişilerle bir araya gelerek iddiaları reddettiği ve yaşananları “iftira” olarak nitelendirdiği öne sürüldü.

'BİR İMTİHANDI GEÇTİ'

Güneydoğu Ekspres'in haberine göre imamın ayrıca “Bir imtihandı geçti, büyük bir imtihanım var ama ne olduğunu bilmiyordum” şeklinde ifadeler kullandığı ve sürecin yanlış anlaşıldığını savunduğu iddia edildi.