“Türkiye Genel Sosyal Saha Araştırması” (TGSS) kapsamında yapılan çalışmada, Türkiye’de Allah inancının yüzde 94 gibi yüksek bir oranda olduğu belirlendi. Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nden Zübeyir Nişancı ve Hüseyin Sağlam’ın yürüttüğü, 2024 Mayıs-Haziran döneminde 2 bin 165 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada, ateizm ve agnostisizm gibi eğilimlerin toplamda yüzde 4 seviyesinde kaldığı görüldü.

YÜZDE 67 'ÇOK DİNDARIM'

Araştırma deizmle ilgili doğrudan veri içermedi. Katılımcıların yüzde 67’si kendisini “çok dindarım” ya da “dindarım” olarak tanımlarken, eğitim seviyesi yükseldikçe ve kırsaldan kente doğru gidildikçe dindarlık oranının düştüğü tespit edildi.

NAMAZ KILMA ORANI YÜZDE 40

Araştırmaya göre, beş vakit namaz kılma alışkanlığında dikkat çekici farklılıklar bulunuyor. “Hiçbir zaman” veya “nadiren” kıldığını söyleyenlerin oranı yüzde 36 olurken, yüzde 24 “ara sıra”, yüzde 40 ise “sık sık” ya da “her zaman” yanıtını verdi. Düzenli namaz kılanların daha çok kadınlardan oluştuğu (yüzde 49) ve yaş ilerledikçe ibadet oranının arttığı, gençlerde ise daha düşük olduğu görüldü.

LAİKLİKTEN MEMNUN

Erkeklerde ise cuma namazına katılım oranı daha yüksek çıktı; “her hafta” ya da “ayda 2-3 kez” diyenlerin oranı yüzde 76’ya ulaştı. Başörtüsü kullanımında kadınların yüzde 54’ünün sık sık ya da her zaman başını örttüğü, yüzde 44’ünün ise hiç örtmediği belirlendi ve eğitim seviyesi arttıkça örtünme oranının düştüğü gözlendi. Öte yandan, toplumun yüzde 84’ü laik bir ülkede dinin rahatça yaşanabileceğini ifade ederken, yüzde 82 “din ve siyasetin ayrı tutulması gerektiğini” belirtti. Dini liderlerin seçimlerde yönlendirme yapmasına karşı çıkanların oranı ise yüzde 78 oldu.

İMAMLARA GÜVENMİYOR

Araştırmanın en dikkat çeken sonuçlarından biri ise dini kurumlara yönelik güven düzeyi oldu. “Cami imamlarına güvenmiyorum” ya da “hiç güvenmiyorum” diyenlerin oranı yüzde 40 olurken, güvenenler yüzde 32’de kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’na güvensizlik yüzde 58, dini cemaat ve tarikatlara güvensizlik ise yüzde 70 olarak ölçüldü. İnanç başlıklarında ise katılımcıların yüzde 77’si ölümden sonra hayata, yüzde 75’i mucizelere, yüzde 69’u nazara inandığını belirtti. Büyüye inananların oranı yüzde 44, burçlara inananların oranı yüzde 22 ve fala inananların oranı yüzde 9 olarak kaydedildi. Burçlara inanma konusunda kadınlarla erkekler arasında fark dikkat çekerken, kadınların yüzde 31’inin burçlara inandığı görüldü.