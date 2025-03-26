İmamoğlu'nun çağrısına vatandaşlardan büyük destek geldi.

15 saat gibi kısa süre içerisinde binlerce bağışçıdan gelen bağışlarla toplam 936 bin TL’lik fatura ödendi.

Konuya ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2020 yılında hayata geçirilen Askıda Fatura projesi, hem Türkiye’de hem dünyada örnek bir dayanışma modeli olarak öne çıkmaya devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “İstanbul’da kimseyi darda bırakmayacağız” diyerek başlattığı iyilik hareketi, her geçen gün daha da büyüyor.

İhtiyaç sahipleri ile hayırseverleri buluşturan çevrimiçi bağış platformu, açıldığı günden bu yana su ve doğalgaz faturalarının ödenmesinde büyük rol oynadı. Zaman içinde “Aile Destek Paketi”, “Anne - Bebek Destek Paketi”, “Eğitim Destek Paketi”, “Ulaşım Destek Paketi”, “Yuvam Destek Paketi” ve “Emekliye Pazar Desteği” gibi yeni yardımlarla kapsamı genişletilen platform, kentte dayanışma ruhunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Ancak dünyanın takdir ettiği bu proje, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına yöneltilen haksız suçlamalardan birinin konusu yapıldı.