Üçüncü haftasına giren İBB davasında dün Ağaç A.Ş Genel Müdürü Ali Sukas savunma yaptı. 107’si tutuklu 402 sanıklı davada Ekrem İmamoğlu da çapraz sorguda Sukas’a sorularını yöneltti. Duruşmada söz alan İmamoğlu “İddia makamının ortaya koydukları çöp niteliğindedir. Ortaokul IQ’su ile bile daha iyi hazırlanılırdı” ifadelerini kullandı.

İBB davası için sürecin başından beri “Duruşmalar TRT’ten canlı yayınlansın” talebi var. CHP’lilerin, sanık yakınlarının hatta MHP’lilerin bile dile getirdiği bu talep, dün duruşmayı izleyenler tarafından da dillendirildi. İmamoğlu’nun duruşmadaki sözleri, “Bu dava canlı yayınlansaydı, TV dizilerininin reytingini bile geçerdi” yorumlarına neden oldu.

İBB Davası’nda savcılık, Ağaç A.Ş’nin 2023 yılının sonu ve 2024 yılının başında tedarikçilere 20 milyar ödediğini iddia etmişti. Bu iddia MASAK raporuna dayanıyor. Oysa Ağaç AŞ’nin toplam yıllık bütçesi 5 milyar TL.

Ali Sukas

2019 ÖNCESİ YOK

Dün duruşmada yaşananlar şöyle:

İmamoğlu: “Az önce iddia makamının sunmuş olduğu tablolar tümüyle çöp niteliğindedir. İddia makamı sadece beyanları kullandı. Tek bir belge yok, yalnızca MASAK üzerinden hazırlandığı iddia edilen bir tablo sunuldu. 18 aydır polis marifetiyle her belgeyi alan bir iddia makamı var. 2019 öncesini ise hiç istemiyorlar.”

“Vahim bir durum. Bir ortaokul aklıyla daha iyi bir tablo hazırlanırdı. Kınıyorum.”

Hakim: Sorulara geçelim.

İmamoğlu: Herhangi bir kurumla ilgili ya da bir şirketle ilgili ‘şununla çalış Ali Bey’ ya da ‘şununla çalışma Ali Bey’ diye bir firma beyanım, bir zorlamam oldu mu olmadı mı?

Ali Sukas: Kesinlikle böyle bir şey yaşamadık.

HUSUMETİ VAR

Sukas savunmasında itirafçı Ümit Polat’ın kendisine husumet beslediğini ve yalan beyanlarda bulunduğunu belirtti.

Sukas “İddiaya göre 7 milyon TL ödemeyi yapmak için 1 milyon TL rüşvet istiyorum ama 64 milyon TL için tek kuruş istemiyorum. Bunu mahkemenin takdirine bırakıyorum” dedi.

Hakime sordu: Afişlerimi siz mi kaldırttınız?

Ekrem İmamoğlu, Ali Sukas’a yönelttiği soruların ardından hafta sonu Trabzon’da kendi fotoğrafının da yer aldığı pankartların kaldırılmasını sordu: “Bu tür kararlar kim tarafından alınmaktadır?” Mahkeme başkanı ise bu yasakların kendi karar veya talepleri olmadığını söyledi.

Bin 300’e yakın insanla çalışıyorum

İmamoğlu, “suç örgütü” tanımına sert tepki gösterdi. İBB’nin 93 bin çalışanı ve 32 şirketi olan büyük bir kurum olduğunu vurguladı. İmamoğlu şunları söyledi: Sadece müdür ve üst yöneticilerle buluştuğum zaman 1300’e yakın insanla buluşuyorum. Yani insan görünce üzülüyor. Polis zoruyla aldığınız belgeler var. Sanki isteseniz gelmeyecekmiş gibi” dedi.

Keyfi kısıtlamalar güveni sarsıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, İBB davasında basına yönelik “keyfi kısıtlamaları” eleştirdi, örgüt “Aleni duruşma ilkesi gereği duruşmalar halka açık olmalı” dedi. Örgüt “İBB Davası’na erişim engellendi. Bu uygulamalar yargıya duyulan güveni sarsıyor. Halkın ve gazetecilerin etkin mahkeme erişimi sağlanmalı” dedi.