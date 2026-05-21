CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mutlak butlan kararı sonrası açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;
"Erdoğan zihniyetinin yargı eliyle yürüttüğü siyasi darbelere karşı hep birlikte mücadelede kararlıyız.
Alınan butlan kararı yok hükmündedir. Sadece CHP’ye yapılan bir darbe değildir; Türkiye’ye, demokrasiye, Cumhuriyet’e bir darbedir. Anayasal düzeni yok etmektir. Mesele ciddidir. Partiler üstüdür. Milletçe Türkiye’ye sahip çıkma zamanıdır."