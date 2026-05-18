İktidarın yargı sarayları ve mahkeme salonlarının fiziki büyüklükleriyle övünmesini eleştiren İmamoğlu, adaletin binalarla tesis edilemeyeceğini vurguladı. İmamoğlu, "Avrupa’nın en büyük mahkeme salonu yapılıyormuş. Ya büyük salonlardan adalet mi çıkmış ya? Ya bununla övünülür mü ya? Bence derhal, acilen Erdoğan’la Adalet Bakanı beraber açsınlar, çok yakışır onlara. Hemen açsınlar" ifadelerini kullandı.

"AYNI BÜTÇEYLE HİZMET ÜRETTİK"

Mahkeme salonu projesine ayrılan kaynakla vatandaş odaklı yatırımlar yaptıklarını belirten İmamoğlu, Bahçelievler'de hayata geçirilen projeleri örnek gösterdi.

Yatırım vizyonuna dair somut veriler paylaşan İmamoğlu, "Aynı bütçeyle, Bahçelievler’de, 24 Nisan’da 700 araçlık otoparklı, Milli Egemenlik Stadı’nı açtık. Yanında kocaman kreş, Kıvılcımlar Kreşi. Yanında spor kulüpleri tesisi, diğer tarafta sosyal tesis, diğer tarafta İSMEK kursları, diğer tarafta ders atölyeleri. Bahçelievler’in en büyük yatırımlarından biridir." dedi.

"ZİHNİYET FARKI İŞTE BUDUR"

İktidar ile kendi belediyecilik anlayışları arasındaki yaklaşım farkına dikkat çeken Ekrem İmamoğlu, paylaşılan mesajın sonunda şu ifadelere yer verdi:

"Zihniyet farkı işte budur. Milletimiz bunun farkında, telaşları da bu yüzden."

