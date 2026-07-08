IMF, küresel ekonomiyle birlikte Türkiye'ye ilişkin 2026 beklentilerinde ılımlı aşağı yönlü güncelledi.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm raporuna yönelik yayınladığı güncellemede, dünya ekonomisinin mevcut durumunu zıt yönlere iten iki büyük gücün şekillendirdiğini bildirdi.

Yayımlanan raporda, bu iki gücün ülkeler üzerinde asimetrik etkiler yarattığına dikkat çekilirken, küresel ekonominin bir bütün olarak savaşın yarattığı şoku korkulandan daha iyi atlattığı vurgulandı.

IMF, Nisan ayındaki yüzde 3,1'lik tahminini hafifçe aşağı çekerek 2026 yılı için küresel büyüme beklentisini yüzde 3 olarak belirledi. Bu oran, geçtiğimiz iki yıl boyunca kaydedilen yüzde 3,5'lik ortalamanın altında bir performansa işaret ediyor.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Türkiye için 2026 büyüme beklentisi de yüzde 3,4'ten yüzde 2,9'a çekildi.

Ekonomik görünüme yönelik risklerin, Haziran ayında ABD ile İran arasında varılan geçici barış anlaşması sayesinde üç ay öncesine kıyasla daha dengeli bir yapıya kavuştuğu belirtildi. Buna rağmen risklerin hâlâ aşağı yönlü olduğunu hatırlatan IMF; Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanması, ticaretteki parçalanmanın derinleşmesi ve yapay zekâ odaklı beklentilerin boşa çıkması gibi ihtimalleri bu duruma gerekçe gösterdi.

Nitekim salı günü ticari gemilere düzenlenen saldırıların ardından ABD'nin gerçekleştirdiği yeni hava harekatıyla birlikte Hürmüz Boğazı çevresinde gerilim yeniden tırmandı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendi açısından geçici ateşkesin sona erdiğini ilan etse de müzakerecilerin görüşmelere devam etmesini engellemeyeceğini ekledi.

IMF ise kalıcı barış anlaşmalarının küresel ticaret rotalarını ve tedarik zincirlerini hızla eski haline getirebileceğini ve 2027 büyüme beklentisini yüzde 3,2'den yüzde 3,4'e yükselttiğini açıkladı. Ancak enerji ve gıda maliyetleri nedeniyle bu yıla ilişkin küresel tüketici fiyatları artış tahmini de yüzde 4,4'ten yüzde 4,7'ye çıkarıldı.