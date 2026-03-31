Quaternary dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, insanların son buzul çağının en sert dönemlerinde yalnızca kıyılarda değil, Orta Balkanlar’daki mağaralarda da yaşamını sürdürdüğünü ortaya çıkardı.

25 BİN YIL ÖNCESİNE UZANAN BULGULAR

Araştırmacılar, Sırbistan dağlarında yaptıkları kazılarda 25 bin ile 19 bin yıl öncesine tarihlenen insan izleri buldu. Bu dönem, Deniz İzotop Aşaması 2 olarak bilinen ve Avrupa’nın büyük kısmının buzla kaplı olduğu zaman dilimine denk geliyor.

GEÇİCİ YAŞAM, YÜKSEK UYUM

Morava Nehri çevresindeki mağaralarda yaşayan toplulukların kısa süreli ve hareketli olduğu, muhtemelen Adriyatik Denizi kıyılarıyla bağlantılı yaşadıkları değerlendiriliyor.

Bulgular, Orta Balkanlar’ın buzul çağında insanlar için önemli bir sığınak olduğunu gösterirken, insanlığın zorlu iklimlere uyum kapasitesinin sanılandan daha yüksek olduğunu kanıtladı.