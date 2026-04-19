Bursa’nın Gemlik ilçesinde geniş kapsamlı bir eylem yasağı kararı alındı. Gemlik Kaymakamlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, 19-25 Nisan tarihleri arasında ilçedeki tüm toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamalarının durdurulduğu belirtildi.

BUGÜN EYLEM YAPACAKLARDI

Kaymakamlık, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine, örgütle bağlantılı gruplar tarafından 19 Nisan tarihinde Gemlik’te bir yürüyüş ve basın açıklaması planlandığına dair istihbarat alındığını duyurdu. Açıklamada, milli birlik ve beraberliği hedef alan provokatif eylemlerin engellenmesi ve kamu güvenliğinin tesisi için bu kararın kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

YASAK 1 HAFTA SÜRECEK

19 Nisan Pazar günü saat 00.01'den itibaren başlayacak olan yasak, 25 Nisan Cumartesi gece yarısına kadar devam edecek. Bu süre zarfında ilçede, açık ve kapalı alanlardaki tüm toplantı ve gösteri yürüyüşlerine, basın açıklamaları, oturma eylemleri ve açlık grevlerine, afiş ve pankart asma gibi her türlü eyleme izin verilmeyecek.

İLÇEYE GİRİŞ ÇIKIŞ KONTROLLÜ OLACAK

Karar kapsamında sadece eylemler değil, bu eylemlere katılmak amacıyla çevre il ve ilçelerden Gemlik’e gelmek isteyen şahıs ve araçların ilçeye girişleri de engellenecek. Kaymakamlık, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanarak, kamu esenliğini bozacak her türlü girişimin önüne geçileceğini ifade etti.