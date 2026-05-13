Diyarbakır’da yayın yapan SurAjans internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye Gazeteciler Sendikası Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral, Öcalan’ın “Başmüzakereci benim” dediği İmralı görüşme notlarını yayınlayınca görevinden ayrılmak durumunda kaldı.

‘DEMİRTAŞ BİLMİYOR MU?’

Yayınlanan notlarda, Öcalan’ın, Selahattin Demirtaş hakkında “Sürece ya katkı sunacak ya da ağzını kapatacak. Kapatmazsa ben kapatacağım. Demirtaş baş müzakereci benim, bilmiyor mu?” dediği öne sürüldü.

Devletin sürece yaklaşımını sert sözlerle eleştiren Öcalan, “Devlet ciddiyeti var sandım ama bir buçuk yıldır kimi oyalıyorlar? Örgütü silahsızlandırmışım, feshetmişim. Yeter artık” dedi.Öcalan, geçmişte federasyon ve bağımsızlık taleplerine karşı çıktığını belirtti ve şöyle dedi: “Hayatım boyunca bu ilkel Kürt milliyetçileriyle mücadele ettim. Kemal Burkay federasyonu, İbrahim Güçlü bağımsızlığı savunuyordu. Bunu şiddetle reddettim.”

‘AJANS ZARAR GÖRMESİN’

Haberin yayınlanmasının ardından yaşananları Mahmut Oral, yayın yönetmenliğini yaptığı SurAjans sitesinde, “Ayrılık ve zorunlu açıklama” başlığıyla geçen hafta şöyle duyurdu:

“Öcalan’ın çeşitli görüşmelerini içeren notları da haberleştirip yayınladım. Bunun üzerine DEM Parti çevreleri, notların orijinal belgeyle bağının olmadığını söylediler. Bu sırada DEM Parti çevreleri ile bir dizi görüşme trafiği yaşadım. Haberin, sürecin ruhuna zarar verdiği sözleri, beni haberin kaldırılması için ikna etti. İktidar cephesinin, bu haber nedeniyle İmralı ile görüşmeleri kısıtlayabileceği iletildi. Bunun üzerine haberi kaldırdım. Ancak haberin SurAjans’ın müktesebatını da etkileyeceğini öğrenmiş bulunmaktayım. Ajansın zarar görmemesi için Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılıyorum.”