Ankara kulislerinde, İmralı Süreci'nin yasal çerçevesini belirleyecek düzenlemeler için hareketlilik artıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş koordinasyonunda yapılacak görüşmelerle takvimin netleşmesi beklenirken, AKP’nin diğer siyasi partilerle ortak bir metin üzerinde uzlaşma arayacağı ifade ediliyor.
MİT’TEN "SİLAH BIRAKMA" RAPORU
Sürecin en kritik aşamalarından birini Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) hazırlayacağı teknik rapor oluşturacak. Raporda, PKK’nın Kuzey Irak’taki faaliyetleri, boşaltılan mağaralar ve teslim edilen silah sayıları gibi somut veriler yer alacak. Bu veriler, atılacak yasal adımların temel dayanağını oluşturacak.
BÖLGESEL GERİLİM SÜRECİ HIZLANDIRIYOR
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Orta Doğu’da İran-İsrail-ABD hattında tırmanan gerilimin süreci yavaşlatabileceği değerlendirilse de, Ankara’nın bu savaş atmosferinden etkilenmemek adına yasal düzenleme için acele edeceği belirtiliyor. AKP kaynakları, nisan ayında somut taslak metnin kamuoyuyla paylaşılabileceğine dikkat çekiyor.
DÖRT KATEGORİ VE İNFAZ DÜZENLEMESİ
Hazırlanan taslakta örgüt üyelerinin şu dört kategoride değerlendirilmesi planlanıyor:
Suça karışanlar
Suça karışmayanlar
Arananlar
Cezaevindekiler
Cezaevlerinde bulunan yaklaşık 4 bin PKK’lıdan 500’den fazlasının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı bilinirken, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın durumunu da kapsayabilecek infaz düzenlemeleri ve ceza indirimlerinin masada olduğu kaydediliyor.