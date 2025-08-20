Yediğimiz her incirin içinde, incirin oluşmasını bu meyvenin oluşmasını sağlayan bir incir arısı bulunur. İncirler, incir arısı olmadan döllenemezler ve yediğimiz incir şekline dönüşemezler. Dişi incir arısı, incirin altında bulunan küçük delikten girdikten sonra kanatları kopar bir daha dışarı çıkamaz. İçeriye bıraktığı yavrular ise boyutları sayesinde dışarı çıkarlar.



HER İNCİRİN İÇİNDE BİR ARI ÖLÜSÜ BULUNUYOR



İncir arıları, incir olmadan türlerini devam ettiremez çünkü larvalarını doğada onlara tek uygun üreme ortamı sunan incirin içine bırakmak zorundadır. İçeride kalan dişi arı, incirin salgıladığı fisin enzimi ile proteinlerine parçalanır ve meyvenin öz maddesine karışır. Yani yediğimiz her incir ile bir incir arısını da yemiş oluruz. Bir başka deyişle incir, doğanın bir kural ihlalidir. Üremek için kurban edilmiş bir eşek arısına ya da içinde ölen bir böceğe ihtiyaçları vardır.





ARILAR NASIL İNCİRİN İÇİNDE ÖLÜYOR?



Olgunlaşmamış meyvenin içindeki dişi çiçekleri tozlaşmaya hazır olduğunda, incir meyvesi kendi türüne özgü incir arısını adeta "baştan çıkaran" bir koku salgılamaya başlar. Ama bu koku, incir arısının sadece dişilerini kendisine çeker. Kokuyu takip eden dişi arılar, incir meyvesini bulurlar ve her incirin dibinde bulunan daracık açıklıktan zar zor içeri girerler. Bu açıklık öylesine dardır ki, dişi arılar meyvenin içine girene kadar kanatlarını ve antenlerini sürtünme nedeniyle kaybedebilir. Ama bu önemsizdir, çünkü dişinin artık antenlere veya kanatlara ihtiyacı olmayacaktır.

Meyvenin içinde yavaş yavaş ilerleyen dişi arı, yumurtalarını gelecekte tohum olacak çiçeklere bırakır. Bu sırada, kendisinin doğmuş olduğu önceki incir meyvesinden üzerine yapışan polenleri de incirin içindeki bu yolculuğu sırasında yeni incire aktarmış olur. Bu polenler, arının sadece yumurta bıraktığı çiçeklerin değil, ulaştıkları bütün çiçeklerin döllenmesini sağlar. Yumurta bırakılan çiçekler kolay kolay gelişemezler; ancak polenlerin bütün çiçeklere ulaşabiliyor olması, incirin öyle veya böyle yeterli sayıda tohum üretebilmesini sağlar.

Bu, dişi arının sonudur. Artık yumurtalarını güvenli bir şekilde bıraktığı için, evrimsel görevini tamamlar ve ölür.