Galatasaray’ın yıldız oyuncuları Avrupa’nın devlerinin radarında. Sarı-Kırmızılıların Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara’ya ilgi devam ediyor. 26 yaşındaki orta saha kariyerinde bir ilki yaşadı ve ilk defa Brezilya Milli Takımı’nın kadrosunda kendisine yer buldu.

Caught Offside’ın haberine göre İngiliz devi Tottenham, Sara'nın menajeriyle ilk teması kurarak oyuncuyla ilgilendiklerini bildirdi. Brezilyalı orta sahanın İngiltere'ye geri dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Sara, Galatasaray’a imza atmadan önce Norwich forması giyiyordu.

Sarı-Kırmızılılar, futbolcusunu satmak istemese de yaklaşık 45 milyon euroluk bir teklif gelirse oyuncusunu gözden çıkarabilir.

Bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 39 maça çıkan Gabriel Sara, bu müsabakalarda 6 gol atıp 3 de gol pası verdi.