İngiliz havalimanı perakendecisi WH Smith Plc, Orta Doğu’daki savaşın işlerini olumsuz etkilediğini açıklayarak temettü dağıtımını durdurma kararı aldı. Şirket, aralık ayında temettü miktarını düşürmesinin ardından, şimdi de borçlarını azaltmak ve bilançosunu güçlendirmek amacıyla ödemeleri tamamen kestiğini duyurdu.

HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ

Kararın ardından WH Smith hisseleri Londra’da yüzde 17 değer kaybetti. Şirketin son bir yıl içerisindeki toplam değer kaybı ise yüzde 38 seviyesine ulaştı. Ara dönem sonuçlarını açıklayan Yönetim Kurulu Başkanı Leo Quinn, önceliklerinin yatırımcı güvenini yeniden tesis etmek, nakit akışını yönetmek ve maliyet disiplini sağlamak olduğunu belirtti.

MUHASEBE SKANDALI

Şirket, ağustos ayında Kuzey Amerika biriminde tedarikçi gelirlerini yanlış döneme kaydederek karını olduğundan yüksek gösterdiğini itiraf etmiş ve zor bir sürece girmişti. Bu skandalın ardından gelen savaş etkisiyle WH Smith, yıllık vergi öncesi kar beklentisini 90 milyon sterlin ile 105 milyon sterlin arasına indirdi.

SEKTÖRE ETKİSİ

Analistler, azalan yolcu sayılarının perakendecinin hem Birleşik Krallık hem de dünya genelindeki mağazalarını etkileyeceğini öngörüyor. Öte yandan, İngiliz market zinciri J Sainsbury de Orta Doğu’daki çatışmaların neden olduğu maliyet artışları ve tüketici belirsizliği sebebiyle karının düşebileceği uyarısında bulundu.