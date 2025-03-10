Lou Gehrig hastalığı olarak da bilinen amiyotrofik lateral skleroz, motor nöronların zamanla ölümüne yol açan ilerleyici bir hastalıktır.

Mirror'ın haberine göre, İngiltere hükümetinin sağlık kurumu, alışılmadık bir semptom hakkında uyarıda bulundu. Sağlık uzmanlarına göre, ağzınızda aşırı tükürük birikmesi, dikkate alınması gereken ciddi bir belirti olabilir. Bu durum, motor nöron hastalıklarının belirtisi olabileceği gibi, motor nöronların ilerleyici kaybı nedeniyle ortaya çıkan felç ve motor bozukluklarla ilişkilendirilebilir.

Güçsüzlük ve ardından gelen kas kaybı ile kendini gösteriyor

Charcot hastalığı olarak da bilinen bu hastalık, istemli kas hareketlerinin ilerleyici felci ile kendini gösterir ve motor nöronların zamanla ölümüne bağlı olarak gelişir.

Lyon Üniversitesi Hastanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, hastalık, kendiliğinden kas seğirmeleriyle başlayan ilerleyici güçsüzlük ve ardından gelen kas kaybı ile kendini gösteriyor. Ayrıca, kramplar ve kilo kaybı da sıkça görülen belirtiler arasında yer alır. Hospices Civils de Lyon'un internet sitesinde ise, hastalığın spinal formunun semptomların üst veya alt ekstremitelerde başlamasıyla, bulber formunun ise konuşma ve yutma güçlükleriyle kendini gösterdiği vurgulanıyor. Bunun yanı sıra, hastalık bulbar seviyede başladığında, kişinin duygularını kontrol etmede (gülme veya ağlama) zorluk çekmesi nedeniyle duygusal dengesizlikler de ortaya çıkabilir. Bu semptomun tanınması oldukça önemlidir çünkü tedavi edilebilir.

Kesin bir tedavisi yok

Hastalığın şu an için kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Semptomların yönetimi, ancak pulmonolog, fizyoterapist, diyetisyen, konuşma terapisti, ergoterapist, psikolog gibi çeşitli uzmanlardan oluşan multidisipliner bir ekip tarafından yapılabilir. Hastalığın büyük bir kısmı, tanı konduktan 3-5 yıl içinde ölümle sonuçlanmaktadır.

Inserm, son yıllarda ALS'nin artık tek bir hastalık olmaktan çıkıp bir sendrom olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Bunun nedeni, ilk belirtilerin ortaya çıkma yaşı, hastalığın ilerleme hızı ve ilişkili patolojiler gibi faktörler arasındaki farklılıklardır. Bu farklılıklar, aslında çeşitli motor nöron hastalıklarının ALS genel adı altında gruplandırılabileceğini düşündürmektedir. Bu heterojenlik, yeni tedavi yöntemleri üzerinde yapılan birçok klinik denemenin başarısız olmasının nedenini açıklayabilir.

Hastalığın çeşitli semptomlarının (ağrı, kramp, anksiyete vb.) etkili bir şekilde yönetilmesi oldukça önemlidir. ALS hastalarının yaklaşık onda biri, hastalığın kalıtsal genetik mutasyonlardan kaynaklandığını göstermektedir. Brain Institute ise, "Şu anda Charcot hastalığı için iyileştirici bir tedavi bulunmamakla birlikte, nöroprotektif tedavi ve multidisipliner bakımın birleşimi, hastalığın farklı yönlerinin yönetilmesine olanak tanıyabilir ve semptomların ilerlemesini yavaşlatabilir" şeklinde açıklama yapmaktadır.