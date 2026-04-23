İngiltere Premier Lig'de Manchester City uzun süre sonra tekrar lider oldu. Guardiola ve öğrencileri deplasmanda Burnley'i 1-0 yendi. City'e galibiyeti getiren tek golü 5.dakikada Erling Haaland kaydetti. Bu galibiyetle Manchester City puanını 70'e yükseltti ve Arsenal'i geçerek liderliği eline aldı. Burnley ise Wolverhampton'ın ardından bu sezon Premier Lig'e veda eden ikinci takım oldu. Ligin gelecek haftasında Manchester City, Everton'a konuk olacak. Burnley ise Leeds United deplasmanına çıkacak.

