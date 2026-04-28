Kazı alanının, eski şehir merkezi ile tarihi belediye binasının bulunduğu bölgeye yakın olması nedeniyle arkeologlar zaten bazı kalıntılar bekliyordu. Ancak ortaya çıkan bulgu, beklentilerin çok ötesine geçti. Yapılan incelemelerde yaklaşık 450 ila 500 adet taş top güllesinin aynı noktada toplu halde bulunduğu tespit edildi.

Uzmanlara göre bu gülleler, 1350 ile 1600 yılları arasına tarihleniyor. Farklı boyutlarda olmaları, bölgenin geçmişte oldukça çeşitli bir savunma sistemine sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca bazı güllelerin işçilik kalitesinin yüksek olması, bunların dönemin gelişmiş silah sistemleri için üretildiğine işaret ediyor.

Kazı sırasında yalnızca gülleler değil; eski duvar kalıntıları, zemin izleri ve farklı dönemlere ait yapısal bulgular da ortaya çıkarıldı. Araştırmacılar, bu alanın geçmişte hem askeri hem de idari amaçlarla kullanılmış olabileceğini düşünüyor.

Keşfin en dikkat çekici yönlerinden biri ise bu kadar büyük bir top güllesi koleksiyonunun tek bir noktada bulunması. Arkeologlar, bunun Avrupa’da hatta dünyada nadir görülen bir durum olabileceğini belirtiyor.

Yetkililer, bulunan eserlerin detaylı analiz için laboratuvarlara taşındığını ve çalışmaların önümüzdeki yıllarda da süreceğini açıkladı. Elde edilecek verilerin, bölgenin Orta Çağ’daki savunma stratejileri ve savaş geçmişine ışık tutması bekleniyor.