Olay, saat 14.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Mumcu Caddesi’ndeki bir inşaatının temel kazımı sırasında iş makinesinin kovası doğal gaz borusunu kopardı. Borudan tazyikli halde çıkan gaz paniğe neden oldu. İhbar üzerine inşaat alanına doğal gaz dağıtım acil müdahale ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla ulaştıkları doğal gaz borusuna kelepçe takarak gaz sızıntısını engelledi.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.