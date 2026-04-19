Çin'de insansı robotlar, bir uzun mesafe koşu yarışında ilk kez insan potansiyelinin ötesinde performans göstererek, yarı maraton dünya rekorunu kırdı.

Başkent Pekin'de ikinci kez düzenlenen, insanlar ve insansı robotların aynı parkurda yan yana yarıştığı koşu yarışı, spor ve teknolojinin ilginç buluşmasına tanıklık etti.

"Pekin E-Şehir Yarı Maratonu ve İnsansı Robot Yarı Maratonu" olarak adlandırılan organizasyonda, 21,1 kilometrelik parkurda insansı robotlar, bir insanın aynı mesafede elde ettiği en iyi dereceden daha hızlı sürelerde yarışı tamamladı.

YAKLAŞIK 7 DAKİKA FARK ATTILAR

Çinli cep telefonu üreticisi Honor'un geliştirdiği aynı insansı robot modeli 50 dakika 26 saniyelik dereceyle yarışta birinci olurken aynı modeldeki, farklı ekiplerce yarıştırılan iki robot, 50 dakika 56 saniyelik ve 53 dakika 1 saniyelik derecelerle onu izledi.

Yarı maraton dünya rekorunu erkeklerde Ugandalı atlet Jacob Kiplimo Mart 2026'da Lisbon'da düzenlenen yarışta 57 dakika 20 saniyelik dereceyle kırmıştı. Kadınlarda ise rekor, 2021'de Valencia'da kaydettiği 1 saat 2 dakika ve 52 saniyelik dereceyle Etiyopyalı Letesenbet Gidey'in elinde bulunuyor.