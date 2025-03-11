Instagram, kullanıcı deneyimini daha etkileşimli hale getirmeyi amaçlayan "Blend" adlı yeni bir keşfet özelliğini tanıttı. Bu özellik, kullanıcıların arkadaşlarıyla ortak bir keşfet alanı oluşturmasına olanak tanıyarak, birbirlerinin beğendiği ve paylaştığı Reels videolarına kolayca erişmelerini sağlıyor.

"Blend" özelliği, kullanıcıların birbirlerine gönderdiği Reels videolarını analiz ederek ortak bir keşfet akışı oluşturuyor. Bu sayede, her iki kullanıcının ilgi alanlarına uygun içerikler öneriliyor ve daha kişiselleştirilmiş bir Reels deneyimi sunuluyor.

BLEND NASIL KULLANILIR?

Instagram'ı güncelleyin, uygulamanın alt kısmındaki Reels simgesine tıklayın. "Blend" seçeneğine dokunarak bir arkadaşınızı davet edin.

Arkadaşınız davetinizi onayladıktan sonra, ortak keşfet akışınız aktif olur. Artık yalnızca sizin ve arkadaşınızın ilgi alanlarına yönelik içerikler önerilecektir.

Instagram, bu yeni özelliğin kullanıcıların içerik deneyimini daha kişisel ve sosyal bir hale getirmeyi amaçladığını belirtiyor. Şu an test aşamasında olan Blend, yakın zamanda tüm kullanıcılara sunulması planlanıyor.