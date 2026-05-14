İtalya Kupası final maçında Inter, Roma Olimpiyat Stadı'nda Lazio ile karşılaştı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun kaptanlığını yaptığı Inter, 14'te Thuram ve 35'te Lautaro'nun golleriyle kupaya ulaşan taraf oldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYAMADI

Sakatlığı bulunan ve 2026 Dünya Kupası'na yetiştirilmeye çalışan Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada forma şansı bulamadı.

Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden Inter, İtalya Kupası'nda da toplamda 10'uncu zaferini elde ederek bu sezon duble yapma başarısı gösterdi.