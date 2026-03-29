Bu sezon sakatlıklar nedeniyle savunma hattında büyük rotasyon sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe, gelecek sezon için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertlilerin, savunmanın belkemiği olan Skriniar'ın yanına Inter'den partneri olan Stefan de Vrij'in düşünüldüğü öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre stoper transferi için rotasını İtalya'ya çeviren Sarı-Lacivertliler, 5 sezon boyunca Milan Skriniar ile Inter'in duvarı olan Stefan de Vrij'i gözüne kestirdi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 34 yaşındaki savunmacının da kariyerine İtalya'da devam etmek istemediği ifade edildi.

İTALYA'DA BİR DEVRİ SONLANDIRDILAR

Stefan de Vrij ve Milan Skriniar'ın stoper tandemini oluşturduğu Inter, 2020-21'de Serie A şampiyonu olarak Juventus'un 9 yıllık şampiyonluk serisine son verdi. İkilinin savunmasının belkemiği olduğu Inter, aynı sezonda 38 maçta 35 gol yiyerek ligin en az gol yiyen takımı oldu.

Bu sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda 14 maça çıkan 34 yaşındaki de Vrij, 905 dakika sahada kaldı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli stoperin Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 3.5 milyon euro...