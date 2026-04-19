İstanbul’un Esenyurt ilçesinde intihar ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, olay yeri incelemesinin ardından olayın cinayet olduğunu belirledi. 44 yaşındaki Hasan Yıldız hastanede hayatını kaybederken, oğlu Şenol Yıldız ise gözaltına alındı.

Dün öğlen saatlerinde meydana gelen olaydı. Silahla intihar ettiği iddia edilen Hasan Yıldız yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hasan Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay 112 Çağrı Merkezi'ne intihar olarak bildirildi.

BABASINI VURMUŞ

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, olayın intihar değil cinayet olduğunu belirledi. Aile içi tartışma sonucu meydana geldiği kaydedilen olayda, silahı kullanan kişinin Hasan Yıldız'ın oğlu Şenol Yıldız olduğu tespit edildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli kısa sürede hastanede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ise şüphelinin üst kattaki evinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor