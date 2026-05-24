Apple önümüzdeki yıl görücüye çıkarmayı planladığı ve 20. yıla özel olarak tasarlanan "iPhone 20" modeline ait ilk konsept render görüntüleri sızdırıldı. YouTube'daki Front Page Tech kanalından Jon Prosser tarafından paylaşılan görüntüler, Apple'ın şimdiye kadar imza attığı en radikal tasarım değişikliklerini gözler önüne seriyor. Akıllı telefon dünyasında yeni bir çağ başlatması beklenen cihaz, hem tasarımı hem de ezber bozan donanım mimarisiyle dikkat çekiyor.

DÖRT TARAFI KAVİSLİ EKRAN VE YENİ TASARIM ANLAYIŞI



Yayınlanan render görüntülerinde en çok dikkat çeken detay, cihazın dört bir yanından kenarlara doğru kıvrılan yenilikçi ekran yapısı oldu. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, Apple'ın bu özel ve üretimi oldukça zor olan OLED paneli için tek tedarikçisi teknoloji devi Samsung olacak. Görüntülerdeki bir diğer şaşırtıcı detay ise cihazın arkasında yalnızca çift kamera kurulumuna yer verilmesi oldu. Bu durum, Apple'ın bu devrimsel ve şık tasarım dilini yalnızca premium Pro serisinde tutmayacağını, standart modellere de taşıyarak tüm ürün gamını baştan aşağı yenileyeceğini gösteriyor.

BATARYADA DEVRİM: SİLİKON-KARBON TEKNOLOJİSİ



iPhone kullanıcılarının en çok önem verdiği konulardan biri olan batarya ömrü, iPhone 20 ile tamamen yeni bir boyuta taşınabilir. Apple'ın bu özel modelde geleneksel lityum-iyon bataryaları tamamen terk ederek silikon-karbon pil teknolojisine geçiş yapacağı iddia ediliyor. Bu yeni nesil teknoloji sayesinde, telefonun fiziksel boyutları ve kalınlığı artırılmadan çok daha yüksek batarya kapasitelerine ulaşılabilecek. Bu da cihazın pil ömründe tek şarjla devasa bir artış anlamına geliyor.

A21 İŞLEMCİSİ VE BEKLENMEYEN FABRİKA ORTAKLIĞI



Performans tarafında ise cihazın kalbinde yeni nesil A21 işlemcisi yer alacak. Sızıntılar, Apple'ın bu güçlü çipi üretmek adına ezber bozan döküm alternatiflerini masaya yatırdığını gösteriyor. Şirketin, işlemci üretimi için kendi standart ortaklarının dışına çıkarak Intel'in gelişmiş üretim tesislerini kullanabileceği teknoloji kulislerinde yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

FOTOĞRAFÇILIKTA YENİ SEVİYE: GELİŞMİŞ HDR SENSÖRÜ



Kamera performansında da sınırları zorlamayı hedefleyen Apple, tamamen yeni bir HDR sensörü üzerinde çalışıyor. Paylaşılan bilgilere göre bu yeni sensör, özellikle gece çekimlerinde ve zorlu düşük ışık koşullarında profesyonel kameraları aratmayacak bir performans sunacak. Dinamik aralık konusunda seviye atlayacak olan bu teknoloji, akıllı telefon fotoğrafçılığında yeni standartları belirleyecek.

MOBİL DÜNYADA BİR İLK: YAPAY ZEKA İÇİN HBM BELLEK MİMARİSİ



Apple, cihaz içi (on-device) yapay zeka işlemlerinde sadece işlemcinin NPU (Nöral İşlem Birimi) gücüne güvenmek istemiyor. Şirket, yapay zeka komutlarının ışık hızında işlenebilmesi için mobil cihazlarda bir ilke imza atarak High-Bandwidth Memory (HBM) yani Yüksek Bant Genişlikli Bellek teknolojisine geçiş yapmayı planlıyor. Normal şartlarda sadece devasa sunucularda ve süper bilgisayarlarda kullanılan bu ultra hızlı belleklerin telefona entegre edilmesi için yine Samsung ile masaya oturulduğu belirtiliyor. Eğer iddialar doğru çıkarsa Samsung, hem kavisli ekranı hem de bu özel bellekleri üreterek iPhone 20'nin en kritik bileşen tedarikçisi konumuna yükselecek.