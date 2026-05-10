İran Haber Ajansı, ABD'nin sunduğu barış teklifine İran'ın Pakistan üzerinden yanıtını ilettiğini duyurdu.
İran tarafından ABD'ye önerilen plana göre, yapılacak müzakerelerde savaşın tamamen bitirilmesine odaklanılacak.
