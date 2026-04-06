İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Tahran'ın 'geçici' ateşkes teklifini reddettiğini ve 'kalıcı' barış istediğini duyurdu. Habere göre İran'ın aracı ülke Pakistan'a yanıtını ilettiği ve teklifin 10 maddeden oluştuğu aktarıldı. İran’ın yanıtında öne çıkan başlıklardan biri de Hürmüz Boğazı oldu. Tahran, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesiyle birlikte boğazdan güvenli geçişi garanti altına alacak bir protokol talep etti. IRNA’nın haberine göre İran’ın talepleri arasında, "Ekonomik yaptırımların kaldırılması" ve "Savaş sonrası yeniden yapılanma sürecinin desteklenmesi" yer aldı. IRNA, İran’ın mesajında taleplerine saygı gösterilmesinin altını çizdiğini ve çözümün bu çerçevede mümkün olabileceğini vurguladığını bildirdi.

