Fotoğrafta: Tanrıya şükür Trump var!
İran'da barışı sağlamakta başarısız olan ABD Başkanı Donald Trump, İran Dışişleri'nin teklifini reddettikten sonra sosyal medyada kendini övmeye başladı.
Fotoğrafta: Tüm zamanların en iyisi. 80 milyon seçmen onu bırakmayacak
Sosyal medya üzerinden kendini öven paylaşımları yeniden paylaşan ABD Başkanı, yapay zekadan çıkartılan ve kendisi hakkında pohpohlayıcı mesajlar bulunan görüntüleri paylaşan hesaplara spot ışığı tuttu.
Fotoğrafta: Herkesin ona saldırmasından belli. Trump tüm zamanların en iyi başkanı
Kendisini "tüm zamanların en iyi başkanı" olarak tanıtan fotoğrafları 2 saat boyunca paylaşırken barış teklifi reddedilen İran da Trump'ın "bu maddeler kabul edilemez" tepkisine yanıt verdi.
Fotoğrafta: 'Tüm zamanların en iyisi'
Trump, sosyal medyada paylaştığı bir gönderide, “İran’ın sözde ‘temsilcileri’nin yanıtını az önce okudum. Hoşuma gitmedi — TAMAMEN KABUL EDİLEMEZ!” diye yazmıştı.
Fotoğrafta: Trump şüphesiz bu zamana kadarki en iyi başkan
İran Dışişleri Bakanlığı "İran kendi çıkarları kapsamında mantıklı bir teklifte bulundu. Amacımız Trump'ı tatmin etmek değildir. Trump rahatsız olduysa, bu iyi bir şeydir" açıklamasını yaptı
Fotoğrafta: ABD'nin 250'inci yaş günü hazırlıkları iyi gidiyor!
Ancak Trump bu diyaloğu sürdürmek yerine, ABD'nin kurucu isimlerinin simalarının bulunduğu Rushmore dağı anıtına kendi suratının eklendiği bir yapay zeka ürünü görüntüyü paylaşmayı tercih etti.
Fotoğrafta: En iyisine karşı en kötüsü
ABD Başkanı asla unutamadığı selefi Joe Biden'a da yüklenmeyi ihmal etmedi. Kendisini en iyi başkan olarak tasvir ederken Biden'ı da "en kötü başkan" olarak tasvir etti.
Trump, Beyaz Saray'daki Biden'ın Başkanlık fotoğrafını da otomatik imza makinesiyle değiştirmiş ve Biden'ın hiçbir yasaya kendi imzasını atmadığını iddia etmişti.
Fotoğrafta: Balo salonunu inşa et
Trump'ın bir diğer takıntısı ise uğruna Beyaz Saray'ın 1'de 5'ini yıktığı balo salonu oldu. ABD yüksek mahkemesinin Trump'ın özel projesini yasaklaması, canını çok sıkmış olacak ki bu salon da Trump'ın öz sevgi saatleri sırasında paylaştığı fotoğraflar arasnıda belirdi.
Fotoğrafta: Trump tüm zamanların en iyi 3 başkanı arasında
ABD Başkanı, şimdiyse bitiremediği İran savaşının gölgesinde, 15 Mayıs günü ülkesinin en büyük rakibi olan Çin'e, Başkan Şi Cinping ile görüşmeye gidiyor.
Fotoğrafta: Trump esaslı! Gerçek bir Amerikan delikanlısı!
Görüşmede ise Çin'den İran'a olan desteğini kesmesini rica etmesi bekleniyor.
