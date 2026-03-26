İran’da savaş sürecine destek amacıyla dikkat çeken bir kampanya başlatıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Tahran Kültür ve Sanat Yardımcısı Rahim Nadali konuya ilişkin devlet televizyonunda açıklama yaptı.

Nadali, toplumun her kesiminden katılımı hedeflediklerini belirterek, bireylerin kendi yetenek ve uzmanlık alanlarına göre görevlendirileceğini ifade etti.

YAŞ SINIRI 12 OLDU

Başvuruların Besic noktaları üzerinden alınacağı ve kayıtların belirlenen formlar aracılığıyla yapılacağı bildirildi.

Al Arabiya'da yer alan habere göre Nadali, bazı faaliyetlerde gönüllüler için yaş sınırının 12’ye indirildiğini açıkladı ve 12-13 yaş aralığındaki gençleri programa katılmaya davet etti.