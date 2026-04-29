İngiltere Kralı III. Charles'ın Beyaz Saray ziyaretinde verdiği tarih dersi dinleyecilerin büyük ilgisiyle karşılandı. Esprili tavrıyla salonun dikkatini toplayan Kral, sözlerini de sakınmadı.

Salı gecesi düzenlenen Beyaz Saray yemeğinde Başkan Trump’a şakayla karışık yanıtlar verdi. İki lider kadeh kaldırdığı sırada Charles, "Başkan Trump 'eğer ABD olmasaydı Avrupalılar Almanca konuşurdu' diyor. Cüret ediyorum, eğer İngilizler olmasaydı Amerikalıların bugün Fransızca konuşuyor olurdu" diye konuşan Kral alkış ve kahkaka ile karşılandı.

Bu sözler aslında Trump’ın Avrupalı müttefiklerine yönelik önceki eleştirilerine bir göndermeydi. Trump Ocak ayındaki Davos zirvesinde ABD yardımı olmasaydı Avrupa’nın Almanca ve biraz da Japonca konuşacağını iddia etmişti.

BEYAZ SARAYI 'PROJESİ' GÜLDÜRDÜ

Kral ayrıca konuşmasında Trump’ın 400 milyon dolarlık Beyaz Saray'daki Balo Salonu projesine de değindi. Proje sebebiyle Beyaz Saray'ın bir kısmı yıkıldıktan sonra proje Yüksek Mahkeme tarafından durduruldu.

Charles bu duruma değinirken İngiliz askerlerinin 1814 yılında Beyaz Saray’ı ateşe vermesini hatırlattı. Gayrimenkul simsarı Trump'ın "benzer bir geliştirme çabası içinde" olduğunu söyledi.

Kral "Söylemekten üzüntü duyuyorum ki biz İngilizler olarak da 1814 senesinde Beyaz Saray'ın gayrimenkulünü yeniden geliştirme konusunda kendi girişimimizi yapmıştık" dedi.

Trump ise bu şakalara iç siyasete odaklanan bir yanıt verdi. Charles’ın Kongre’deki konuşmasını öven Trump "Charles'ı bugün Kongre'de yaptığı harika konuşma için tebrik etmek istiyorum. Demokratları ayağa kaldırmayı başardı ancak ben bunu daha önce hiçbir zaman başaramadım" dedi.

HER ŞEYİMİZ AYNI, DİLLERİMİZ HARİÇ

Yemekten önce ABD Kongresi'nde de konuşan Kral ABD ve İngiltere halklarının birbirlerine olan yakınlığına değindi.

İngiltere'nin 11 Eylül İkiz Kuleler saldırılarında da ABD'nin tamamen yanında olduğunu belirten Kral yüzyıllardır İngiliz ve ABD halklarının birbirlerine yakın olduğunu belirtti.

Kral, ABD ve İngiliz halklarının yakın ilişkilerine odaklanarak "günümüzde ABD ile gerçekten her konuda aynıyız" yorumunu yaptı, ancak iki ülke arasındaki en büyük fark olan aksan farkına değinmeden edemedi. Kral "Tabii, sadece farklı diller konuşuyoruz" diye şakalaştı.

KRAL'DAN UKRAYNA VURGUSU

İran meselesi sebebiyle yaşanan diplomatik gerginliklere rağmen yemekte oldukça sıcak bir atmosfer vardı.

Charles bu ziyareti bir sempati hamlesine dönüştürerek Trump’a anlamlı bir hediye sundu. İkinci Dünya Savaşı sırasında 1944 yılında denize indirilen HMS Trump denizaltısının çanını bizzat Başkana takdim etti.

Bu jest iki ülke arasındaki tarihi ve özel bağları pekiştirmeyi amaçlıyordu. Kral hediye töreni esnasında duygularını "Bu çan uluslarımızın paylaştığı ortak tarihin ve parıldayan geleceğinin bir kanıtı olarak dursun. Eğer bize bir şekilde ulaşmanız gerekirse sadece bir çan çalmanız yeterli" dedi.

Charles, Kongre konuşmasında ABD'nin yardımlarına ihtiyaçları olduğunu da belirtmeyi ihmal etmedi. Ukrayna'daki savaşı gösteren Charles şu ifadeleri kullandı:

"11 Eylül olaylarının hemen ardından, NATO’nun beşinci maddeyi ilk kez yürürlüğe koyduğu o günlerde — halklarımız bir asırdan fazladır yaptığı gibi, iki dünya savaşı, Soğuk Savaş, Afganistan ve ortak güvenliğimizi şekillendiren diğer dönüm noktalarında omuz omuza durduğumuz gibi — bu çağrıya hep birlikte yanıt verdik."

"Bugün, Sayın Başkan, Ukrayna’nın ve onun en cesur halkının savunulması için de aynı sarsılmaz kararlılığa ihtiyaç duyulmaktadır."