ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın İran’daki savaşı bitirmesini veya Kongre’den onay almasını zorunlu kılacak yasa tasarısını gündeme almayı kabul etti.

Cumhuriyetçilerin aylardır engellediği bu tasarının önü bazı parti üyelerinin Demokratlara katılmasıyla açıldı.

Oylama 47 karşı oya karşı 50 kabul oyuyla sonuçlandı. Böylece önümüzdeki haftalarda tasarı üzerinde tartışılması ve oylama yapılması kesinleşti.

Sekizinci kez oylanan tasarının Meclis'e taşınmasıyla ABD halkının 3'te 4'ünün desteklemediği savaş, ilk kez yasal baskı altında kaldı.

Cumhuriyetçilerin kendi içindeki bu bölünme Beyaz Saray’ın yürüttüğü savaşa karşı Kongre’de büyüyen bir direncin işareti olarak kabul edildi.

TRUMP'IN PARTİSİ BÖLÜNÜYOR

Hafta sonu Trump’ın hedef göstermesi nedeniyle ön seçimleri kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Bill Cassidy saf değiştirerek Demokratların yanında yer aldı.

Cassidy ile birlikte Lisa Murkowski ve Susan Collins ile Rand Paul da tasarı lehine oy kullandı. Cumhuriyetçi partideki üç senatörün yokluğu da oylamanın kaderini belirledi.

Cassidy oylamadan sonra yaptığı açıklamada Trump yönetiminin Meclis'i "Destansı Öfke Operasyonu" konusunda özellikle bilgisiz bıraktığını söyledi.

Cassidy, Louisiana'da Başkan Trump'ın destekçileri dahil birçok insandan bu savaşla ilgili endişeler duydum. Yönetim net bir açıklama yapana kadar hiçbir Kongre izni veya süre uzatımı haklı gösterilemez" dedi.

Öte yandan Demokrat Senatör John Fetterman ise tasarıya karşı çıkan tek Demokrat oldu.

SİYASETÇİLERİN GÜVENİ KIRILDI

Cumhuriyetçi kanattaki şüpheler Trump’ın 60 günlük yasal süreyi aşmasına rağmen Kongre’den izin istememesi üzerine arttı.

Savaş yetkilerini kısıtlama tasarısını haftalardır savunan Demokrat Senatör Tim Kaine sürecin yavaş ama kararlı ilerlediğini belirtti.

Kaine bu adımın Trump'a halkın desteğini kaybettiğine dair net bir mesaj vereceğini savundu. Virginia Senatörü Kaine yaptığı açıklamada "İvme yavaş da olsa bizim yönümüze doğru kayıyor. Başkanın tek önemsediği şey kendi popülaritesidir. Kendi partisinin üyeleri bile Kongre’de ona karşı oy kullanmaya başladığında bu durum onun için çok şeyi değiştirir" dedi.

Senato’nun bu kararı her iki meclisten geçse bile büyük ihtimalle başkanlık vetosuyla karşılaşacak.

Temsilciler Meclisi’nin de benzer bir tasarıyı yakında oylaması bekleniyor. Geçen hafta iki Cumhuriyetçinin saf değiştirmesiyle yapılan oylama kıl payı reddedilmişti.