İran’ın Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Temsilcisi ve aynı zamanda Londra Büyükelçisi olan Ali Musavi, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş rejimine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Mehr haber ajansına konuşan Musavi, uluslararası yükümlülüklerin ancak İran’ın toprak bütünlüğüne ve haklarına saygı duyulması şartıyla yerine getirilebileceğini vurguladı.

DENİZ GÜVENLİĞİNDE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

İran’ın deniz emniyetini artırmak ve denizcileri korumak amacıyla IMO ve ilgili ülkelerle iş birliğine hazır olduğunu belirten Musavi, bölgedeki seyrüsefer güvenliğinin Tahran’ın öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti. Musavi, geçişlerin "güvenlik ve emniyet düzenlemeleri çerçevesinde" İran hükümetiyle eş güdümlü bir şekilde devam edebileceğini kaydetti.

"BOĞAZ SADECE DÜŞMANLARA KAPALI"

Hürmüz Boğazı’nın statüsüne ilişkin sert mesajlar da veren Büyükelçi Musavi, boğazın yalnızca İran’ın “düşmanlarına” kapalı olduğunu savundu. Körfez bölgesi ve Hürmüz Boğazı’nda tırmanan gerilimin kaynağına dikkat çeken Musavi, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut durumun temelinde ABD ve İsrail’in yürüttüğü savaş yatmaktadır. Bölgedeki istikrarsızlığın kökü bu çatışmalardır."