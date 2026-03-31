İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, sosyal medya hesabından İran'ın ABD'ye yönelik misilleme saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

"Bugün Suudi Arabistan'da ABD'li pilotlar ile uçuş ekiplerinin bulunduğu bölgeye saldırı düzenledik" diyen Musevi, "İHA ile füzelerle gerçekleştirdiğimiz saldırılarda 200 kişilik bir ekibi vurduk" ifadesini kullandı.

Musevi ayrıca, "Şimdi Trump'ın kayıp ve zararlar listesine, AWACS uçakları, tankerler ve yakıt depolarının dışında uçuş personeline ait kayıplar da eklenmiş oldu" diye konuştu.

Saldırıyla ilgili Suudi Arabistan ve ABD'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.