İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi bugün yaptığı basın açıklamasında "son derece kırılgan bir ateşkes sürecinde olduklarını" bildirdi.

Arakçi, diplomasiye şans tanımak adına bu durumu korumaya çalıştıklarını belirtti. Bakan ABD'nin İran'a karşı "askeri bir çözümünün bulunmadığını" savundu.

Bakan, "ABD'nin kafası karışık ve savaşı sona erdirecek bir planı yok. İran'ın önerisini reddeden herhangi bir mesaj almadık; medyada gündeme getirilenler geçmişle ilgili" dedi.

Dışişleri Bakanı açıklamasının devamnıda "İran hiçbir baskı veya tehdide boyun eğmedi ve ağır ABD yaptırımları Tahran'ın politikalarını değiştirmede başarısız oldu. Amerikalılara hiçbir şekilde güvenmiyoruz" dedi.

Arakçi tüm konuların bir anlaşmaya varılmadan önce tamamen netleşmesi gerektiğini ifade etti.

'KAZANAMAYACAKLAR'

Bakan, "askeri yöntemlerle elde edemediklerini müzakere masasında kazanamayacaklarını" söyledi. Nükleer programın ve füze programının tartışmaya açık olmadığını vurguladı.

Arakçi, "Diplomasiyi rayından çıkarmaya çalışan sabotajcılara karşı Washington dikkatli olmadılır" çağrısını yaptı.

Arakçi ABD'nin tamamen ortadan kaldırmak istediği İran nükleer programlarının tamamen barışçıl olduğunu yineledi.

Arakçi Hürmü Boğazı'na da değindi. Dışişleri Bakanı "İran kendi şartlarını kabul edenlere Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş için yardım edecek ve saldırganlık bittiğinde her şeyin normale döneceğine inanıyorum" dedi.

Arakçi "diplomasinin galip geleceğini inanıyorum" diyerek görüşmelere vurgu yaptı.