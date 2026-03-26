ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı Destansı Öfke operasyonuna misilleme olarak Tahran yönetimi, Basra Körfezi'ndeki hayati tuz arıtma tesislerini doğrudan hedef alıyor. Nisan 2020'de İsrail'deki bir su tesisine yönelik başarısız siber saldırıyla başlayan "sessiz su savaşı", müttefik kuvvetlerin İran'daki nükleer kapasiteleri ve kilit komuta merkezlerini vurmasının ardından doğrudan fiziksel bir yıkım aşamasına geçti.

Çatışmadaki en büyük dönüm noktası, 8 Mart 2026'da İran'ın Bahreyn'deki büyük bir tuz arıtma (desalinasyon) tesisine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla yaşandı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, patlamaların ağır maddi hasara yol açtığını ve 30'dan fazla köy ile çevre sanayi bölgelerine giden içme suyunun anında kesildiğini doğruladı. İran Enerji Bakanı Abbas Aliabadi ise ABD ve İsrail'in Buşehr çevresindeki elektrik ve su altyapılarına yönelik saldırılarını gerekçe göstererek, Arap müttefiklerine yönelik bu tür misillemelerin "meşru" olduğunu savundu.

Ortadoğu'da 5 yıldır süren aşırı kuraklık, suyun jeopolitik önemini petrolden bile daha kritik bir noktaya taşıdı:

Suudi Arabistan içme suyunun yaklaşık %70'ini, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise %90'ından fazlasını deniz suyu arıtma teknolojileriyle elde ediyor.

Bölgedeki ülkelerin çoğunda stratejik su rezervleri sadece 3 ila 7 gün yetecek kapasitede.

Kilit istasyonların devre dışı kalması durumunda, bir hafta içinde modern metropollerde milyonlarca insanın içme suyuna ve sanitasyona erişimi kesilebilir. Uzmanlar, bunun kitlesel ayaklanmalara ve hükümetler üzerinde savaş karşıtı ağır bir baskıya yol açabileceği konusunda uyarıyor.

BEYAZ SARAY'IN GERİ ADIMI

Mart ayı sonu itibarıyla kriz en tehlikeli aşamasına ulaştı. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın açılması yönündeki ültimatomuna karşı İran Yüksek Ulusal Savunma Konseyi, Katar ve BAE'deki büyük tuz arıtma tesislerinin koordinatlarını içeren haritalar yayımladı. Balistik füzeler ve İHA'ların saldırıya hazır olduğunu açıkça gösteren bu eşsiz caydırıcılık hamlesi, Beyaz Saray'ı İran'ın elektrik şebekesine yapmayı planladığı saldırıları geçici olarak ertelemeye zorladı.

KIYI TESİSLERİ NEDEN BU KADAR SAVUNMASIZ?

Arap devletleri milyarlarca dolarlık Patriot ve THAAD hava savunma sistemlerine sahip olsalar da, bu sistemler genellikle hükümet bölgelerini ve askeri üsleri korumak için tasarlanmıştır.

Tuz arıtma kompleksleri devasa alanlara yayılır; tek bir dağıtım noktasına veya pompa istasyonuna yapılacak isabetli bir saldırı tüm hattı felç edebilir.

Tesislerin deniz kenarında olması büyük bir zafiyet yaratıyor. Doğrudan füze saldırısına gerek kalmadan, petrol tankerlerinden su alma borularının yakınına kasten petrol sızdırılması durumunda, modern ters ozmoz zarları (membranlar) saatler içinde kullanılamaz hale gelebiliyor ve onarımı aylar sürüyor.