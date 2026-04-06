İran basınında yer alan Eğitim ve Öğretim Bakanlığı açıklamasında, 28 Şubat'tan beri devam eden ABD-İsrail saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Saldırılarda şu ana kadar 250 öğrenci ve 60 öğretmenin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ayrıca saldırılarda 750 eğitim merkezinin zarar gördüğü ifade edildi.

EN BÜYÜK KAYIP O OKULDA

Saldırılarda öğrenciler arasında kaydedilen can kayıplarının büyük çoğunluğu, Minab'da bir ilkokulun ABD tarafından vurulduğu saldırıda meydana gelmişti.

İran Kızılayı, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 168 çocuk dahil 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ortaya çıkmıştı.