İran basınının, Hatemu'l​​​​​​​ Enbiya Merkez Karargahı'na dayandırdığı haberine göre Zülfikari, İran tarafından vurulduğu iddia edilen ABD nakliye uçaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyonla ilgili, "ABD'ye ait iki C-130 nakliye uçağı yok edildi." ifadesini kullandı. ABD, İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için operasyon düzenlemişti. Operasyon sırasında ABD ile İran güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı iddia edilmişti. Trump, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu. Zülfikari ise, kayıp pilotu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." demişti.

