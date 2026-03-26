İran meclisi Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş arayan gemilere ücret uygulanmasını öngören bir yasa tasarısı hazırlıyor.

Yarı resmi Fars haber ajansına göre gelecek hafta netleşecek olan plan Tahran’ın dünyanın en büyük enerji üreticilerini bağlayan Hürmüz Boğazı üzerindeki denetimini resmileştirecek.

Yaklaşık bir ay önce başlayan ABD ve İsrail saldırılarıyla neredeyse tamamen kapanan boğaz savaşın odak noktası haline geldi.

İran’ın kontrolü sıkılaştırması sebebiyle sadece Çin bağlantılı veya Devrim Muhafızları'ndan özel izin alan kısıtlı sayıda gemi geçiş yapabiliyor.

Sektör simsarlarının aktardığı haberlerde bahsi geçen 2 milyon dolara varan kayıt dışı ödemeler bu yasayla tek taraflı bir düzenlemeye dönüşecek.

DENİZCİLİKTE YENİ DEVİR, ACILI OLACAK

Denizcilik sektörü Basra Körfezi'nde mahsur kalan gemi trafiğini yeniden başlatmak amacıyla İran'ın isteklerini değerlendiriyor. Ancak ABD'nin olası yaptırım riskleri durumu zor bir hale getiriyor.

Uluslararası hukukla güvence altına alınan seyrüsefer serbestisi İran’ın bu yeni vergi ve güvenlik vaatleriyle tartışmaya açıldı.

Deniz sigortası brokeri Cambiaso Risso Asia'dan Amanda Bjorn "Neticede bu durum İran'a bu konuda güvenip güvenmeyeceğiniz meselesidir; yaklaşık yüz yıldır sahip olduğumuz seyrüsefer serbestisinin tadını çıkardığımız küresel ticareti engelleyecektir" dedi.

Bölgedeki petrol üretiminin durması ve rafinerilerin hasar görmesiyle Brent petrol fiyatları hafta başında varil başına 114 doları aşarak küresel piyasalarda sarsıntı yarattı. Bu kararın fiyatları daha da arttırması mümkün görünüyor.