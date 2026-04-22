ABD Başkanı Donald Trump'ın İran-ABD-İsrail savaşında ateşkesi uzatmasının ardından İran'dan karşılık gecikmedi.

İran hükümetiyle ateşkesi uzatmayacağını defalarca tekrar eden Trump, ateşkesi süresiz uzattığını ancak ablukanın süreceğini duyurdu.

İran ise ateşkesin uzatılmasını tanımadığını duyurdu. Hürmüz'ün Boğazı'nı kapatan abluka kalkmadan görüşmelere devam etmeyeceklerini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları ise çok daha sert konuştu. Devrim Muhafızları'nın kurulmasının yıldönümünde konuşan ordu sözcüsü "düşmanların kavrayışının ötesinde başarılar elde etmeye hazır olduklarını" duyurdu.

Devrim Muhafızları, "her türlü tehdit veya düşman saldırısının tekrarlanması durumunda kararlı ve anında bir çatışmaya hazır olduklarını" duyurdu.

Olası yeni bir askeri çatışmada, bölgedeki kalan düşman merkezlerine ezici ve beklenmedik darbeler indireceklerini ekledi.

Sözcü "Savaş sırasında gerçekleştirilen ve 100 füze ve insansız hava aracı saldırısını içeren müşterek operasyonlar, düşmanın askeri kapasitesini felç etti ve etkisiz hale getirdi; altyapısına da yıkıcı darbeler indirdi. Savaş alanı hala açık ve düşmanın hayati ve caydırıcı noktalarına saldırmaya hazırdır." diye ekledi.

Devrim Muhafızları sözcüsü "düşmanların tüm saldırılarına karşı hazır olduklarını" duyurdu ve "ezici bir karşılık vereceklerini" belirtti.

Muhafızlar 'Düşmanın idrak kabiliyetinin ötesinde sürprizler hazırladıklarını ve tüm hesapları yaptıklarını söyledi.