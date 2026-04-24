İran'la ilgili çarpıcı iddia New York Times’tan (NYT) geldi. NYT'ye konuşan üst düzey kaynaklara göre; ABD-İsrail bombardımanında babası Ali Hamaney ile birlikte vurulan Mücteba Hamaney ağır yaralı ve saklanıyor. Liderlikteki bu fiziksel ve otorite boşluğu ise ülkenin yönetimini tamamen Devrim Muhafızları generallerinden oluşan bir “yönetim kuruluna” bırakmış durumda.

NYT, 23 farklı kaynakla görüşerek hazırladığı analiz, İran’ın artık ruhban sınıfı tarafından değil, doğrudan askerler tarafından yönetildiğini ortaya çıkardı.

HAMANEY AĞIR YARALI VE HERKESTEN GİZLENİYOR

Analizde en dikkat çeken detaylardan biri, babasının ölümünün ardından yeni lider seçilen Mücteba Hamaney’in sağlık durumu ve korunması oldu. 28 Şubat’ta ailesiyle birlikte yaşadığı yerleşkenin bombalanması sonucu babasını, eşini ve oğlunu kaybeden Mücteba Hamaney’in o saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulduğu ortaya çıktı.

ESTETİK CERRAHİ AMELİYAT GEREKİYOR

NYT’ye konuşan yetkililer, "Mücteba Hamaney’in bir bacağı üç kez ameliyat edildi ve şu an protez bekliyor. Bir elinden ameliyat oldu ve el, fonksiyonlarını yavaş yavaş geri kazanıyor. Yüzü ve dudakları ağır şekilde yandı. Bu durum konuşmasını zorlaştırırken, yetkililer Hamaney’in nihayetinde estetik cerrahiye ihtiyaç duyacağını belirtti. Yanıkların konuşmasını zorlaştırması ve kamuoyuna zayıf görünmek istememesi nedeniyle, yeni Dini Lider’in o günden beri hiçbir sesli veya görüntülü mesaj yayınlamadığı ifade ediliyor. Tedavisiyle yakından ilgilenen isimlerden biri ise aynı zamanda bir kalp cerrahı olan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan" ifadelerini kullandı.

YÖNETİM DEVRİM MUHAFIZLARI'NDA

Mücteba Hamaney’in babası gibi mutlak otoriteye sahip olmaması, ağır yaralı hali ve izolasyonu, devletin direksiyonunu Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) vermiş durumda.

Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın başdanışmanlığını yapmış olan Abdolreza Davari, “Mücteba ülkeyi bir yönetim kurulunun başkanı gibi yönetiyor. Üyelerin (generallerin) tavsiye ve yönlendirmelerine büyük ölçüde güveniyor ve tüm kararları onlar veriyor" ifadelerini kullandı.

İran-Irak savaşında “Habib Taburu”nda birlikte savaştığı cephe arkadaşları olan Devrim Muhafızları komutanları, bugün İran’ın fiili karar alıcıları konumunda. Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Başkomutan Tuğgeneral Ahmed Vahidi, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Gen. Muhammed Bakır Zolgadr ve eski istihbarat şefi Hüseyin Taeb bu “askeri cuntanın” en kilit üyeleri.

300 MİLYAR DOLARLIK HASAR

NYT'nin analizine göre savaş stratejisi, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ve dış politika tamamen generallerin elinde. Seçilmiş Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi büyük ölçüde marjinalleştirildi ve onlara sadece gıda ve yakıt tedariki gibi “iç meselelerle” ilgilenmeleri söylendi.

İslamabad’daki barış görüşmelerinden çekilme kararı da sivil hükümetin itirazlarına rağmen bizzat generaller tarafından alındı. Savaşın faturasının 300 milyar dolara ulaştığını ve yaptırımların hafifletilmesi gerektiğini savunan Pezeşkiyan’ın uyarıları, ABD’nin deniz ablukasına öfkelenen “Şahin” generaller tarafından reddedildi. Masayı deviren taraf askerler oldu.