ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandığı programda, protokol yürüyüşü esnasında çalınan eser sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

'KUM GİBİ' ŞARKISI ÇALINDI

ABD’nin İran’a saldırdığı dönemde gerçekleştirilen ziyarette Ahmet Kaya'nın "Kum Gibi" isimli şarkısının resmi karşılama töreninde tercih edilmesi, birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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Şarkının sözleri ise şu şekilde:

Martılar ağlardı, çöplüklerde

Biz seninle gülüşürdük

Martılar ağlardı, çöplüklerde

Biz seninle gülüşürdük

Şehirlere bombalar yağardı her gece

Biz durmadan sevişirdik

Şehirlere bombalar yağardı her gece

Biz durmadan sevişirdik

Acımasız olma şimdi bu kadar

Dün gibi, dün gibi, çekip gitme

Bırak da, sarılayım ayaklarına

Kum gibi, kum gibi, ezip geçme

Acımasız olma şimdi bu kadar

Dün gibi, dün gibi, çekip gitme

Bırak da dolanayım ayaklarına

Kum gibi, kum gibi, ezip geçme

Sonbahar damlardı, damlarımıza

Biz seninle sararırdık

Sonbahar damlardı, damlarımıza

Biz seninle sararırdık

Aydınlansın diye şu kirli yüzler

Biz durmadan şavaşırdık

Aydınlansın diye şu kirli yüzler

Biz durmadan şavaşırdık

Acımasız olma şimdi bu kadar

Dün gibi, dün gibi, çekip gitme

Bırak da sarılayım ayaklarına

Kum gibi, kum gibi, ezip geçme

Acımasız olma şimdi bu kadar

Dün gibi, dün gibi, çekip gitme

Bırak da dolanayım ayaklarına

Kum gibi, kum gibi, ezip geçme