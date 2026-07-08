ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandığı programda, protokol yürüyüşü esnasında çalınan eser sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 'KUM GİBİ' ŞARKISI ÇALINDI ABD’nin İran’a saldırdığı dönemde gerçekleştirilen ziyarette Ahmet Kaya'nın "Kum Gibi" isimli şarkısının resmi karşılama töreninde tercih edilmesi, birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Şarkının sözleri ise şu şekilde: Martılar ağlardı, çöplüklerde Biz seninle gülüşürdük Martılar ağlardı, çöplüklerde Biz seninle gülüşürdük Şehirlere bombalar yağardı her gece Biz durmadan sevişirdik Şehirlere bombalar yağardı her gece Biz durmadan sevişirdik Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi, çekip gitme Bırak da, sarılayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi, ezip geçme Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi, çekip gitme Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi, ezip geçme Sonbahar damlardı, damlarımıza Biz seninle sararırdık Sonbahar damlardı, damlarımıza Biz seninle sararırdık Aydınlansın diye şu kirli yüzler Biz durmadan şavaşırdık Aydınlansın diye şu kirli yüzler Biz durmadan şavaşırdık Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi, çekip gitme Bırak da sarılayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi, ezip geçme Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi, çekip gitme Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi, ezip geçme

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