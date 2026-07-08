ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandığı programda, protokol yürüyüşü esnasında çalınan eser sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
'KUM GİBİ' ŞARKISI ÇALINDI
ABD’nin İran’a saldırdığı dönemde gerçekleştirilen ziyarette Ahmet Kaya'nın "Kum Gibi" isimli şarkısının resmi karşılama töreninde tercih edilmesi, birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Şarkının sözleri ise şu şekilde:
Martılar ağlardı, çöplüklerde
Biz seninle gülüşürdük
Martılar ağlardı, çöplüklerde
Biz seninle gülüşürdük
Şehirlere bombalar yağardı her gece
Biz durmadan sevişirdik
Şehirlere bombalar yağardı her gece
Biz durmadan sevişirdik
Acımasız olma şimdi bu kadar
Dün gibi, dün gibi, çekip gitme
Bırak da, sarılayım ayaklarına
Kum gibi, kum gibi, ezip geçme
Acımasız olma şimdi bu kadar
Dün gibi, dün gibi, çekip gitme
Bırak da dolanayım ayaklarına
Kum gibi, kum gibi, ezip geçme
Sonbahar damlardı, damlarımıza
Biz seninle sararırdık
Sonbahar damlardı, damlarımıza
Biz seninle sararırdık
Aydınlansın diye şu kirli yüzler
Biz durmadan şavaşırdık
Aydınlansın diye şu kirli yüzler
Biz durmadan şavaşırdık
Acımasız olma şimdi bu kadar
Dün gibi, dün gibi, çekip gitme
Bırak da sarılayım ayaklarına
Kum gibi, kum gibi, ezip geçme
Acımasız olma şimdi bu kadar
Dün gibi, dün gibi, çekip gitme
Bırak da dolanayım ayaklarına
Kum gibi, kum gibi, ezip geçme