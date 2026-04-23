İran ile ABD arasındaki deniz gerilimi tırmanırken, Tahran yönetiminden stratejik bir hamle geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), bölgedeki enerji geçiş güzergahı olan Hürmüz Boğazı'nda gerçekleştirdiği gemi baskınlarına ait sıcak görüntüleri servis etti.

OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANDI

Yayınlanan kayıtlarda, DMO Deniz Kuvvetleri’ne ait hızlı botların hedef gemilerin etrafını sardığı anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında, tam teçhizatlı ve silahlı askerlerin gemilere çıkarak kontrolü tamamen ele geçirdiği ve mürettebatı etkisiz hale getirdiği anlar detaylıca görülüyor.

"DENİZ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATTILAR"

DMO tarafından operasyonun gerekçesine ilişkin yapılan resmi açıklamada, durdurulan gemilerin kimlikleri ve rotaları hakkında bilgi verildi. Açıklamaya göre, el konulan gemilerin isimleri ve suçlamalar şu şekilde sıralandı:

MSC-Francesca: İsrail (Siyonist rejim) ile bağlantılı olduğu iddia edilen gemi.

Epaminondas: Deniz güvenliğini ihlal ettiği öne sürülen diğer gemi.

İran makamları, her iki geminin de gerekli yasal izinler olmadan bölgede bulunduğunu ve deniz güvenliği sistemlerini manipüle ederek seyir emniyetini riske attıklarını savundu.

GEMLER İRAN KIYILARINA ÇEKİLDİ

Devrim Muhafızları'ndan yapılan bilgilendirmede, operasyon sonrası her iki geminin de adli süreçler ve incelemeler için İran karasularına yönlendirildiği ifade edildi. ABD’nin bölgedeki deniz ablukası ve baskı politikalarına karşılık gelen bu hamle, Basra Körfezi'ndeki jeopolitik gerilimi yeniden üst seviyeye taşıdı.