Tahran’ın "Chabahar" İddiası Boşa Çıktı

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), geçtiğimiz saatlerde dünya kamuoyuna bomba gibi düşen bir iddiada bulunmuştu. İran kanadı, yeni nesil ve gelişmiş hava savunma sistemlerini kullanarak ABD ordusuna ait bir F-18 savaş uçağını Chabahar semalarında vurduğunu ileri sürmüştü. Resmi İran medyası ise bu iddiayı desteklemek amacıyla, vurulan jete ait olduğu öne sürülen bazı görüntüleri servis ederek algı operasyonunu güçlendirmeye çalışmıştı.

CENTCOM’dan Jet Yanıt: "Hiçbir Kaybımız Yok"

İran’ın iddiaları karşısında sessizliğini bozan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), yaptığı resmi açıklama ile sahadaki durumu netleştirdi. Tahran’ın iddialarının aksine, hiçbir Amerikan jetinin düşürülmediğini vurgulayan CENTCOM, "İran tarafından hiçbir ABD savaş uçağı düşürülmemiştir" ifadesini kullanarak dezenformasyonun önüne geçti.

Beyaz Saray'dan "Blöf Yapmıyoruz" Mesajı

Bölgedeki gerilimi tırmandıran bu gelişmenin ardından Beyaz Saray cephesinden de İran’a yönelik sert bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada, Başkan Trump’ın uyarılarının bir "blöf" olmadığı vurgulanırken, olası bir saldırganlık durumunda ağır bedeller ödetileceği mesajı verildi. Tahran'ın hava savunma kapasitesine yönelik gövde gösterisi, ABD’nin net ve kararlı duruşuyla karşılandı.