Wall Street Journal’da (WSJ) yer alan bilgilere göre, İran’da düşürülen ABD savaş uçağının ardından yürütülen kurtarma operasyonunda bölgede mahsur kalan iki ABD askeri uçağı imha edildi. Habere göre yerde kalan bu iki uçağın her birinin maliyetinin 100 milyon doları aştığı belirtiliyor.

"BİLİNMEYEN NEDENLE MAHSUR KALDI!"

Düşürülen Boeing F-15E Strike Eagle savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarmak için yürütülen operasyonda özel kuvvetleri taşıyan iki MC-130J tipi nakliye uçağı görevlendirildi. Ancak söz konusu uçakların “bilinmeyen nedenlerle yerde mahsur kaldığı” ve daha sonra imha edildiği kaydedildi.

GELİŞMİŞ KORUNMA DONANIMLARINA SAHİP

Asker sevkiyatı ve tahliye görevleri için tasarlanan Lockheed Martin MC-130J Commando II tipi uçakların, kurtarma operasyonu kapsamında kullanılıyor. Havada yakıt ikmali yapabilen bu uçakların, ısı güdümlü füzeler de dahil olmak üzere hava savunma sistemlerine karşı gelişmiş korunma donanımlarına sahip olduğu biliniyor.

NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Nisan’da ülkenin orta kesimlerinde ABD’ye ait bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurduklarını duyurmuştu. İran basını, düşürülen uçağın pilotunun yakalanarak esir alınmış olabileceğini öne sürmüştü.

ABD’li yetkililer ise uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci pilot için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıklamıştı.

Öte yandan The New York Times’ın haberinde, Strait of Hormuz yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğü ve bu uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada, İran’da 3 Nisan’da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunun da kurtarıldığını duyurdu.