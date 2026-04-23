Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği Perşembe günü İran'ın ticari gemilere ateş açmasıyla tamamen durdu.

Tahran yönetimi en az iki gemiye el koyduğunu duyururken bu durum sekiz haftalık savaş sürecinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Daha önce günde en az 10 gemi Boğaz'ı geçiyordu.

Sabah saatlerinde bölgeden sadece LB Energy isimli dökme yük gemisinin hareket ettiği görüldü.

İran kuvvetlerinin saldırıları üzerine Ocean Jewel tankeri geçişini iptal ederek beklemeye geçti. Saldırıya uğrayan MSC Francesca ve Epaminondas gemilerine ise İranlı güçler tarafından baskın düzenlendi.

Bu hamle Tahran'ın stratejik su yolu üzerindeki kontrolünü artırma çabasında yeni bir aşamayı temsil ediyor.

Yunanistan merkezli Ascanio gemisi ise İran'a gıda bıraktıktan sonra Çarşamba gecesi geçiş yapabilen tek gemi oldu.

Basra Körfezi'ndeki gemi sahipleri bu hafta yaşanan ikinci saldırı dalgasıyla birlikte büyük bir korku içinde bekliyor.

İran tarafı bu saldırıların ABD'nin uyguladığı deniz ablukasına bir misilleme olduğunu açıkladı. ABD kuvvetleri 13 Nisan tarihinden bu yana çoğu petrol tankeri olan toplam 31 gemiyi durdurarak geri çevirdi.

Gemi takip platformları bazı araçların sınırı geçtiğini gösterse de ABD yönetimi bu gemilerin bir kısmına el koyduğunu bildirdi.

Mevcut durumda iki İran süper tankeri Çabahar limanında demirli bekletiliyor. Diğer bir gemiye ise bir ABD savaş gemisi tarafından refakat ediliyor.

Olayın merkezindeki gemilerin sahibi olan Yunanistan ve Çin merkezli denizcilik şirketleri ise yapılan resmi açıklama taleplerine henüz bir yanıt vermedi.