İran'ın sürgün veliaht prensi ve İran muhalefetinin ünlü ismi Rıza Pehlevi, Berlin'de katıldığı bir basın toplantısının ardından bir aktivistin gazabına uğradı.

Bir aktivist, Pehlevi'nin üzerine kırmızı bir sıvı fırlattı. Sıvı sürgün prensin ceketine ve ensesine bulaştı. Saldırının ardından korumalar aktiviste müdahale etti.

Alman polisinin domates suyu olduğunu açıkladığı madde Pehlevi'nin ceketine ve ensesine isabet etti.

Aktivistin kimliği açıklanmazken, domates suyu atılmasının sebebi olarak "Pehlevi'nin yüzünün İran'da satılan bir ketçap şişesine bezmesi" gösterildi.

'DİPLOMASİYE YETERİNCE ŞANS VERİLDİ'

Yaklaşık 50 yıldır sürgünde yaşayan 65 yaşındaki Pehlevi, Berlin'deki forumda yaptığı konuşmada ABD ile İran arasındaki ateşkesi sert sözlerle eleştirdi.

Prens bu anlaşmanın rejim davranışlarını değiştireceği varsayımına karşı çıkarak "Sanki bir anda pragmatist olmuşlar gibi bu insanlarla muhatap olacaksınız, ancak ben bunun gerçekleşeceğini hiç sanmıyorum. Diplomasiye şans verilmemesi gerektiğini söylemiyorum ama bence diplomasiye artık yeterince şans verildi" dedi.

Pehlevi, Avrupa ülkelerinin İran halkının demokrasi arayışına daha fazla destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Son iki haftada 19 siyasi mahkumun idam edildiğini öne süren Pehlevi, özgür dünyanın bu duruma sessiz kalıp kalmayacağını sordu.

Pehlevi konuşmasında "Özgür dünya bir şeyler mi yapacak yoksa bu katliamı sessizce mi izleyecek?" dedi.