Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan bir alüminyum fabrikasında meydana gelen hasar, bölgedeki gerilimin sahaya yansıyan etkilerini ortaya koydu. İddiaya göre, İran tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucunda zarar gören tesis, bir turist tarafından görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, fabrikanın bazı bölümlerinde ciddi yapısal hasar oluştuğu, üretim alanlarında tahribat meydana geldiği görüldü. Görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaşarak uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı.

Yetkililerden olayın detaylarına ilişkin resmi ve kapsamlı bir açıklama yapılmazken, söz konusu hasarın boyutu ve saldırının etkileri üzerine incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Uzmanlar, bölgedeki askeri gerilimin ekonomik ve endüstriyel hedeflere yönelmesinin, küresel tedarik zincirleri açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle enerji ve sanayi altyapısının hedef alınmasının, bölgesel istikrarı daha da kırılgan hale getirebileceği ifade ediliyor.