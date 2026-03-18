Dünya ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı gerilimi konuşmaya devam ediyor. Karşılıklı füze atışları ile geçen savaşta 19. güne girildi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğü saldırılarda İran tarafında 19 günde ölü sayısı bini aştı ABD tarafında ise 150'nin üzerinde askerin yaralandığı duyuruldu. SİNERLER YENİDEN ÇALDI İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzeler ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi. İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in güneyindeki Necef bölgesindeki kentlerde sirenler çaldı. KRİTİK HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, küresel petrol arzı için büyük önem taşıyan Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin, “Durum eskisi gibi olmayacak.” dedi. Kalibaf ABD merkezli X sosyal medya platformundan Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı. Meclis Başkanı Kalibaf, “Hürmüz Boğazı'ndaki durum savaş öncesi haline geri dönmeyecek.” ifadesini kullandı.

00:03 İran basını: Laricani hayatını kaybetti İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İsrail saldırısıyla öldürüldü. 00:00 İsrail adres verdi, evleri boşaltın dedi İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin bir kısmı ve çevresindeki birçok yerleşim bölgesine saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.